Кому сигнализирует европейский ЦБ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) второй раз снизил базовую процентную ставку до 3,65% с 4,25% годовых после снижения в июне на 25 базисных пункта, когда начался впервые с 2019 года цикл снижения ставок. Глава ЕЦБ Кристина Лагард заявила о еще одном возможном снижении ставки в декабре из-за замедляющейся экономики ЕС.
Так, ЕЦБ одновременно снизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2024 год до 0,8% с прежней июньской оценки 0,9%.
При этом европейский регулятор почти остановил рост цен и достиг цели инфляции в 2%. Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 2,2% в годовом выражении.
Как отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к.э.н. Олег Абелев, второе снижение процентной ставки не стало неожиданностью. По его мнению, цель ЕЦБ при изменении ставок — это экономический рост в отличие, например, от ЦБ РФ, который озабочен только борьбой с инфляцией.
«И при высоких ставках, которые сейчас преобладают в Еврозоне, говорить об экономическом росте не приходится, — рассказал экономист. — Один из крупнейших локомотивов еврозоны — немецкая экономика — стагнирует уже третий отчетный период подряд. И ЕЦБ нужно что-то делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Цель все же не победить инфляцию, а стимулировать экономический рост. Если при текущих уровнях инфляции мы увидим относительно стабильный экономический рост, то это ЕЦБ устроит».
Кому сигнал
Центральным банкам по всему миру почти удалось обуздать вызванный пандемией всплеск инфляции. За это им пришлось заплатить замедлением экономического роста, и теперь они приступили к снижению ставок. ЕЦБ первым из регуляторов крупнейших экономик начал понижение.
Федеральная резервная система США на следующей неделе также готова начать снижение ставок также из-за замедления инфляции. Годовой уровень инфляции в США в августе 2024 года замедлился пятый месяц подряд до 2,5%.
ВВП страны в это время растет в отличие от ЕС. Экономика США во втором квартале выросла на 3% после роста на 1,6% в первом квартале.
«В Европе курса на смягчение политики придерживается, в том числе, Банк Англии. В Азии же, например, Банк Японии после длительного периода ультрамягкой политики готовится к ее ужесточению», — пояснила аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова. В этом случае Россия больше похожа на Японию.
По мнению Олег Абелева, влияние действий ФРС США на ЕЦБ невелико. Цели экономик Европы и США с точки зрения стимулирования притока денежных средств в экономику сейчас совпадают. «Цель снижения ставок в Европе — это не победа над инфляцией, а стимулирование экономического роста, в отличие от США, где цель ФРС — безработица и инфляция», — отметил он. Тем временем российский регулятор борется с инфляцией через повышение ставок до нового рекорда.
По оценке Елены Кожуховой, действия ЕЦБ в ближайшие месяцы, скорее всего, поддержат региональные рынки акций, если в экономике еврозоны не произойдет существенного замедления — при последнем сценарии участники могут сконцентрироваться на негативных экономических сигналах.
ФРС и другие центробанки ориентируются, прежде всего, на состояние национальных экономик, и не смотрят на действия других регулятор, считает аналитик.
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