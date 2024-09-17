Кому сигнализирует европейский ЦБ

«И при высоких ставках, которые сейчас преобладают в Еврозоне, говорить об экономическом росте не приходится, — рассказал экономист. — Один из крупнейших локомотивов еврозоны — немецкая экономика — стагнирует уже третий отчетный период подряд. И ЕЦБ нужно что-то делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Цель все же не победить инфляцию, а стимулировать экономический рост. Если при текущих уровнях инфляции мы увидим относительно стабильный экономический рост, то это ЕЦБ устроит».