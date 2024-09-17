Кому повысят пенсии с 1 октября 2024 года

«Сейчас размер военной пенсии составляет 89,32% от суммы денежного довольствия, а с 1 октября он должен достичь 89,83%», — указывает эксперт.
В реальных деньгах рост должен составить 5,1%, это 510 рублей на каждые 10 тысяч. Так, при размере пенсии в 30 тысяч рублей, прибавка составит 1500 рублей.
Традиционно размер выплат повысят тем пенсионерам, кто достиг 80-летнего возраста в сентябре 2024 года.
«Сейчас государство делает это автоматически, без обращений в Социальный фонд», — напоминает Соловьев.
Страховая пенсия по старости состоит из страховой части и фиксированной надбавки. Размер фиксированной выплаты в 2024 году составляет 8134,88 рубля. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается вдвое: 8134,33 ₽ x 2 = 16 268,66 ₽.
Кроме того, выплата будет повышена и для тех пенсионеров, кому установлена инвалидность первой группы.
Также произойдет перерасчет пенсий тем пенсионерам, кто уволился месяцем ранее: им пересчитают выплату с учетом всех пропущенных индексаций.
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