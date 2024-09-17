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Кому повысят пенсии с 1 октября 2024 года

Пенсии с октября повысят военным пенсионерам и некоторым другим категориям граждан, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В первую очередь эксперт отмечает анонсированное повышение выплат военным пенсионерам (вооруженные силы, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и т. д.).

«Сейчас размер военной пенсии составляет 89,32% от суммы денежного довольствия, а с 1 октября он должен достичь 89,83%», — указывает эксперт.

В реальных деньгах рост должен составить 5,1%, это 510 рублей на каждые 10 тысяч. Так, при размере пенсии в 30 тысяч рублей, прибавка составит 1500 рублей.

Традиционно размер выплат повысят тем пенсионерам, кто достиг 80-летнего возраста в сентябре 2024 года.

«Сейчас государство делает это автоматически, без обращений в Социальный фонд», — напоминает Соловьев.

Страховая пенсия по старости состоит из страховой части и фиксированной надбавки. Размер фиксированной выплаты в 2024 году составляет 8134,88 рубля. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости увеличивается вдвое: 8134,33 ₽ x 2 = 16 268,66 ₽.

Кроме того, выплата будет повышена и для тех пенсионеров, кому установлена инвалидность первой группы.

Также произойдет перерасчет пенсий тем пенсионерам, кто уволился месяцем ранее: им пересчитают выплату с учетом всех пропущенных индексаций.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».