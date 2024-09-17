«Итэлма» запустит первое в РФ производство печатных плат

Как отметил гендиректор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев, компания запускает производство печатных плат в связи с растущим спросом на эту продукцию на рынке РФ. «Только наша собственная потребность в печатных платах на 2023 год составила 40 тыс. кв. м, а до 2030 года нам будет необходимо в два раза больше кв. м печатных плат в год. При таких объемах требуется специальный высокотехнологичный процесс, поэтому мы решили подойти к вопросу основательно и создать предприятие, которое сможет удовлетворять эти нужды», — подчеркнул он.