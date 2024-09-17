«Итэлма» запустит первое в РФ производство печатных плат

«Москва по поручению мэра Москвы Сергея Собянина предлагает комплексную поддержку предприятиям — более 20 финансовых и нефинансовых антикризисных инструментов. Благодаря этому последние пять лет промышленность столицы показывает рекордные результаты. Только с начала этого года объем обрабатывающего производства в городе вырос на 14,7 процента и продолжает демонстрировать положительную динамику. Так, на территории “Руднево” разместится новое производство более чем на 20 тыс. кв. м, где будут установлены автоматизированные линии, системы контроля концентраций растворов и дозирования», — приводятся в сообщении слова Ликсутова.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолия Гарбузова, на заводе в «Руднево» будут выпускаться печатные платы до шестого класса точности, в том числе под серверное и телекоммуникационное оборудование.
Как отметил гендиректор НПП «Итэлма» Алексей Воробьев, компания запускает производство печатных плат в связи с растущим спросом на эту продукцию на рынке РФ. «Только наша собственная потребность в печатных платах на 2023 год составила 40 тыс. кв. м, а до 2030 года нам будет необходимо в два раза больше кв. м печатных плат в год. При таких объемах требуется специальный высокотехнологичный процесс, поэтому мы решили подойти к вопросу основательно и создать предприятие, которое сможет удовлетворять эти нужды», — подчеркнул он.