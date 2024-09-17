IPO «Медскана» на фоне отчетности

Нам представляется, что «Медскан» прежде всего хочет донести до рынка мысль о динамичности бизнеса и сохраняющемся потенциале его роста. Доходы части населения увеличивается, что рождает повышенный спрос на частную качественную медицину и сильные бренды в ней.