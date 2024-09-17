IPO «Медскана» на фоне отчетности

Пока ситуация с IPO в целом довольно подвешена из-за летнего обвала рынка, но сейчас настроения биржевиков постепенно улучшаются, поэтому тема IPO может вновь оказаться актуальной, хотя инвесторы будут на фоне снижения индекса IPO требовать повышенного инвестиционного качества эмитентов.
Сегодня «Медскан» обнародовал некоторые финансовые показатели первого полугодия по данным управленческой отчётности, что может быть косвенным свидетельством того, что компания по прежнему держит в уме тему IPO.
Нам представляется, что «Медскан» прежде всего хочет донести до рынка мысль о динамичности бизнеса и сохраняющемся потенциале его роста. Доходы части населения увеличивается, что рождает повышенный спрос на частную качественную медицину и сильные бренды в ней.
Темп роста выручки «Медскана» составил 25% в первом полугодии 2024 года против 10% в среднем по сектору коммерческой медицины. В 2023 году выручка «Медскана» выросла в 4,2 раза — до 22,4 млрд рублей за счет сделок M&A и органического развития активов.
Консолидация высокомаржинальных активов и партнерства сделали «Медскан» самым динамичным медицинским бизнесом в стране. В 2025—2027 годах «Медскан» планирует открыть 20 новых клиник и 600 медицинских офисов.
Конечно, инвесторы будут ждать также данных по маржинальности бизнеса, это во многом определит итоговый инвестиционный кейс. Но логика создания быстрорастущего вертикально интегрированного медицинского холдинга со своей экосистемой здоровья может стать козырной картой «Медскана».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».