Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индекс Hang Seng биржи Гонконга по итогам торгов вырос на 1,37%

ГОНКОНГ, 17 сентября. /ТАСС/. Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng по итогам торгов вырос на 1,37%, до 17 660,02 пункта. Индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний на бирже, вырос на 1,12%, до 3 536,57 пункта.

Источник: AP 2023

Акции холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, выросли по итогам дня на 1,66%, производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi — на 1,46%, одного из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая SMIC — на 1,41%, представителей отрасли электронной коммерции Alibaba и JD.com — на 1,04% и 0,87% соответственно. Ценные бумаги интернет-поисковика Baidu подорожали на 0,54%.

Акции большинства китайских автопроизводителей завершили день в плюсе: ценные бумаги Li Auto выросли на 6,26%, BYD — на 1,17%, XPeng Motors — на 1,14%, Geely — на 0,55%. Ценные бумаги NIO по итогам торгов подешевели на 1,16%.