Индекс Hang Seng биржи Гонконга по итогам торгов вырос на 1,37%

Акции холдинговой компании Meituan, специализирующейся на доставке еды, выросли по итогам дня на 1,66%, производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi — на 1,46%, одного из крупнейших производителей чипов и микроэлектроники Китая SMIC — на 1,41%, представителей отрасли электронной коммерции Alibaba и JD.com — на 1,04% и 0,87% соответственно. Ценные бумаги интернет-поисковика Baidu подорожали на 0,54%.