«Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации

Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени. Выставка TNF Expo, в которой примут участие крупнейшие нефтегазовые корпорации, технологические, IT и финансовые компании, будет открыта во все дни форума, она разместится на площади более 4 тыс. кв. м. В самом форуме в этом году примут участие около 1 тыс. компаний и более 12 тыс. человек, в рамках деловой программы пройдут более 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия «Технологическая устойчивость: стратегия развития».