«Газпром нефть» открыла в Тюмени испытательный центр промышленной автоматизации

Центр промышленной автоматизации оснащен современным оборудованием, которое позволит проводить комплексные исследования по стандартам отрасли. Инженеры-программисты обеспечат совместимость различных технологических решений и их интеграцию в единую систему, которая повысит эффективность и управляемость инфраструктуры на объектах компании.
«Испытательный центр станет площадкой для взаимодействия экспертного сообщества — производителей оборудования, вендоров и программистов. Также здесь будут проходить занятия со студентами тюменских вузов, обучающие курсы для сотрудников компании, которые получат необходимые навыки для работы с современными автоматизированными системами», — отметили в «Газпром нефти».
Директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев подчеркнул, что промышленная автоматизация играет важную роль в повышении производительности и конкурентоспособности стратегических отраслей России.
«Благодаря слаженной работе участников ускоряется процесс внедрения собственных технологий в области промышленной автоматизации на рынок и укрепляется технологический суверенитет нашей страны», — сказал Дождев.
Начальник департамента информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин добавил, что вопрос построения открытых платформ промышленной автоматизации с каждым годом приобретает все большую актуальность.
«Будущее промышленной автоматизации — в гибкой совместимости и быстрой взаимозаменяемости компонентов. Платформа подходит для всех видов производства, поэтому на данном этапе нам особенно важно объединить усилия государства и компаний из различных отраслей для получения скорейшего максимального эффекта», — отметил Думин.
О форуме.
Промышленно-энергетический форум TNF проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени. Выставка TNF Expo, в которой примут участие крупнейшие нефтегазовые корпорации, технологические, IT и финансовые компании, будет открыта во все дни форума, она разместится на площади более 4 тыс. кв. м. В самом форуме в этом году примут участие около 1 тыс. компаний и более 12 тыс. человек, в рамках деловой программы пройдут более 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия «Технологическая устойчивость: стратегия развития».