ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области», — уточнили там.
В рамках межведомственного взаимодействия ФАС России с правоохранительными органами выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс».
Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71,79 млн рублей.
В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.