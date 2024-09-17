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ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс» подозревают в заключении антиконкурентного соглашения на торгах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в госорганах Московской области», — уточнили там.

В рамках межведомственного взаимодействия ФАС России с правоохранительными органами выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс».

Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71,79 млн рублей.

В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы.