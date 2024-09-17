Экспорт рыбы из России в январе — августе снизился на 13%

«За восемь месяцев 2024 года поставки рыбной продукции составили 1,1 млн тонн, это меньше чем за аналогичный период прошлого года на 13%», — сказал Даушев.
Он отметил, что всего сейчас российская рыбопродукция имеет возможность экспортироваться в более чем 70 стран мира. В то же время по состоянию на этот период 2024 года поставки осуществлялись только в 51 страну.
ТАСС — официальный информационный партнер VII Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.