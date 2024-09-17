Эксперты впервые оценили траты страховых компаний на IT-сектор

Эксперты прогнозируют, что IT-бюджеты страховых компаний будут только расти. Приоритетными направлениями развития станут управление данными, оптимизация урегулирования убытков и улучшение клиентского опыта. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин отмечает, что расходы на IT растут в среднем на 10−15% в год, а импортозамещение может еще больше увеличить эти цифры. В ВСК ожидают прирост расходов на 10−20%, что обусловлено инфляцией и необходимостью развивать и поддерживать IT-системы.