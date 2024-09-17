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Эксперты впервые оценили траты страховых компаний на IT-сектор

Средние затраты на этом рынке достигают до 10% от общего объема собранных премий. Таким образом, IT-бюджет страховой индустрии может достигать 230 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Аналитики подчеркивают, что инвестиции в IT позволяют страховщикам успешно конкурировать и обеспечивать информационную безопасность. Основные расходы направлены на развитие электронных сервисов, защиту информации и импортозамещение. Страховые компании также намерены увеличить свои IT-вложения в ближайшее время.

Эксперты прогнозируют, что IT-бюджеты страховых компаний будут только расти. Приоритетными направлениями развития станут управление данными, оптимизация урегулирования убытков и улучшение клиентского опыта. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин отмечает, что расходы на IT растут в среднем на 10−15% в год, а импортозамещение может еще больше увеличить эти цифры. В ВСК ожидают прирост расходов на 10−20%, что обусловлено инфляцией и необходимостью развивать и поддерживать IT-системы.

Также отмечается, что ключевые IT-компетенции сохраняются внутри компаний, тогда как непрофильные задачи отдаются на аутсорсинг. Константин Смирнов подчеркивает, что работа с подрядчиками зачастую быстрее, чем развитие технологий собственными силами, хотя и содержит риск зависимости от внешних исполнителей. Создание собственного IT-подразделения позволяет избежать таких рисков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».