Эксперт заявил, что РФ может сохранить мировое лидерство по вылову минтая

«По нашим оценкам, с учетом текущей промысловой обстановки вылов минтая в России по итогам года составит около 1,9 млн тонн, что несколько меньше, чем в прошлом году, когда был установлен 25-летний рекорд. Корректировка наших более ранних прогнозов вызвана природным факторами: промысел во втором по значимости районе промысла — в Беринговом море — почти на треть отстает от показателей прошлого года из-за сложной погодной обстановки в основной период промысла и особенностей формирования промысловых скоплений. Тем не менее, Россия сохранит за собой статус крупнейшего добытчика минтая в мире», — сказал Буглак.