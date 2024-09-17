Эксперт раскрыл, какие валюты были резервными, и почему перестали ими быть

Резервная валюта — денежные единицы, используемые за пределами территорий государств, где они являются платежным средством. В девятнадцатом веке основной мировой резервной и расчетной валютой был английский фунт стерлингов. Это объяснялось тем, что Великобритания была метрополией для огромного количества стран — колоний, где и использовала свою валюту. Об этом рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов.