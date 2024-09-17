Эксперт раскрыл, какие валюты были резервными, и почему перестали ими быть

Так, по его словам, продолжалось до конца Второй мировой войны, после которой активно пошел процесс национального освобождения от колониальной зависимости.
«Распад великой колониальной империи привел к потере английским фунтом стерлингов своего мирового статуса», — объясняет экономист.
Эксперт напомнил, что в конце 19 — начале 20 века рубль Российской империи, полностью обеспеченный золотом, был свободно конвертируемым и принимался в качестве валюты обмена во всех европейских, азиатских странах и северо-американских государствах.
«Глобальные резервные валюты имеют свой статус из-за их использования для международных платежей. Они также поддерживают собственную государственную валюту страны и хранятся в ее фондах, в основном в золоте и иностранной валюте. Эти валюты являются свободно конвертируемыми и приравниваются по статусу к золоту», — говорит Зарипов.
Основные отличия таких валют:
— ликвидность — 100%, возможная конвертация в деньги любой страны,
— нет ограничений в международных переводах во все точки мира,
— можно открыть депозит в банке любого государства,
— постоянный стабильный спрос в финансовых учреждениях,
— бесплатная покупка любых товаров на рынке.
Сегодня, помимо доллара США, который по-прежнему представляет около 60% всех мировых валютных резервов, есть евро (около 20%), японская иена (4,5%), английский фунт стерлингов (4,2%), китайский юань (2%).
Более 7 триллионов долларов хранятся в долларах, но большая часть наличных используется в других странах за пределами США. Доллар является самым торгуемым на рынке Forex, в 85% сделок по валютным парам представлен именно он.
Евро используется в 19 европейских странах и очень часто в международных расчетах. В свое время введение общего финансового блока позволило ускорить экономическое развитие и расширить взаимную торговлю в еврозоне, дало толчок к расширению бизнеса.
Как поясняет Зарипов, остальные валюты имеют меньшее значение, по сравнению с первыми двумя. Среди валют с растущим мировым спросом в качестве резервной валюты и валюты расчётов является китайский юань, который все активнее по своей востребованности приближается к доллару США и евро.
Есть также концепция «свободно конвертируемой» валюты, предполагающая открытый обмен. В мире их 18. Остальные — кандидаты на вхождение в список резервных валют. Для вступления надо выполнить ряд условий: — надежная устойчивость национальной валюты к колебаниям и кризисам, — возможность их обмена без усилий, — использование национальной валюты за рубежом без ограничений.
«Главное для властей в этом процессе — стабильная экономика, низкий процент инфляции, прозрачность налогового законодательства и широкое участие в международном экспортном процессе. Специальный отбор осуществляется МВФ с целью предотвращения рисков и проверки стабильного положения страны и денег. Однако, находясь, как и другие Бреттон-Вудские институты под полным контролем США, МВФ политически ангажирован и не всегда объективен», — заключил экономист.
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