Доля расчетов в нацвалютах РФ с ключевыми партнерами составляет порядка 90%

По словам дипломата, Россия не только продемонстрировала структурную стабильность и гибкость, но и активно приступила к выработке новых, альтернативных механизмов международного торгово-экономического взаимодействия со странами мирового большинства. «При этом принципиальная особенность отечественной экономической дипломатии заключается в том, что мы не стремимся дружить “против кого-то”. В отличие от Запада, действующего в логике “игры с нулевой суммой”, Россия предлагает партнерам созидательную, конструктивную повестку, — подчеркнул он. — Мы стремимся выстроить такие механизмы кооперации, которые в наиболее полной мере учитывали бы интересы сторон и содействовали бы укреплению их экономической самостоятельности».