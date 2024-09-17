Доля расчетов в нацвалютах РФ с ключевыми партнерами составляет порядка 90%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Доля взаиморасчетов в национальных валютах в торговле РФ с ключевыми партнерами уже составляет порядка 90%. Об этом говорится в статье директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского в журнале «Международная жизнь».
По словам дипломата, Россия не только продемонстрировала структурную стабильность и гибкость, но и активно приступила к выработке новых, альтернативных механизмов международного торгово-экономического взаимодействия со странами мирового большинства. «При этом принципиальная особенность отечественной экономической дипломатии заключается в том, что мы не стремимся дружить “против кого-то”. В отличие от Запада, действующего в логике “игры с нулевой суммой”, Россия предлагает партнерам созидательную, конструктивную повестку, — подчеркнул он. — Мы стремимся выстроить такие механизмы кооперации, которые в наиболее полной мере учитывали бы интересы сторон и содействовали бы укреплению их экономической самостоятельности».
«Уже сейчас наши усилия дают практические результаты — увеличивается доля взаиморасчетов в национальных валютах. В торговле с ключевыми партнерами она уже составляет порядка 90%. Развиваются и интегрируются платежные инструменты, ведется построение логистических маршрутов, осуществляется общая диверсификация внешнеэкономических связей, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты», — отметил Биричевский.