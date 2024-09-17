Чуланное настроение. Жители больших городов несут вещи из маленьких квартир на склады

Как следует из подсчетов сервиса 2ГИС, сделанных по запросу «Ъ», к началу сентября 2024 года число складов self storage (для индивидуального хранения) в городах-миллионниках России достигло 739, что на 17% больше год к году. По данным аналитиков, наибольший прирост числа таких объектов зафиксирован в Екатеринбурге — на 34%, до 71, и в Новосибирске — на 19%, до 43. В Москве и Санкт-Петербурге их количество выросло соответственно на 16%, до 304, и на 13%, до 155.