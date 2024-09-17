Ценнее стали: производителям титана и циркония могут ввести налоговые льготы

— Титан и цирконий используются в стратегически важных отраслях, в том числе связанных с ВПК, в связи с чем сложно оценить размер снижения налоговой нагрузки с конкретных предприятий. По примерным оценкам, оно может составить несколько миллиардов рублей в год. Самое главное в мере заключается в том, что власти нацелены на обеспечение необходимых условий для наращивания промышленного потенциала страны, — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.