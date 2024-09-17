Ценнее стали: производителям титана и циркония могут ввести налоговые льготы

Производителям титана и циркония просят снизить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Такая инициатива комитета Совета Федерации по экономической политике направлена в правительство и Минфин, узнали «Известия». Мера может быть связана с ростом производства в военной промышленности и транспорте. Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над ограничениями поставок никеля, урана, титана на внешний рынок.
Где используется титан и цирконий
В Совете Федерации предложили снизить налоговую нагрузку при добыче редких металлов. Речь о титане и цирконии. Письмо с соответствующим предложением направил в Минфин и аппарат правительства председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. Добывающему бизнесу предложили сократить размер НДПИ посредством уменьшения специальных коэффициентов, следует из документа.
В частности, предлагается установить показатель рентного коэффициента (Крента) в размере 1 (составляет 3,5), а также коэффициент, характеризующий особенности добычи редких металлов (Крм) в размере 0,1 (сейчас 1).
— Титан и цирконий используются в стратегически важных отраслях, в том числе связанных с ВПК, в связи с чем сложно оценить размер снижения налоговой нагрузки с конкретных предприятий. По примерным оценкам, оно может составить несколько миллиардов рублей в год. Самое главное в мере заключается в том, что власти нацелены на обеспечение необходимых условий для наращивания промышленного потенциала страны, — отметил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.
«Известия» направили запросы в Минфин, Минпромторг, правительство, Совет Федерации, производителям титана и циркония, а также в компании-потребители этих металлов.
В Минфине «Известиям» подтвердили получение письма. В «Ростехе» перенаправили запрос «Известий» в ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
— Без государственной поддержки освоение отечественных титаномагнетитовых месторождений с получением титановой продукции невозможно, — заявил «Известиям» Андрей Кутепов.
Сенатор пояснил, что сегодня рынок титановых концентратов для производства металлического титана и пигментного диоксида титана представлен ильменитом и рутилом (тяжелые минералы, содержащие титан).
— Наличие достаточного количества предложений ильменита на рынке со стороны зарубежных компаний, а также его сравнительно низкая цена, практически делает экономически невыгодным вложения инвестиций в разработку отечественных месторождений титаносодержащего сырья для получения ильменита, который уступает по качеству зарубежным аналогам, — отметил Андрей Кутепов.
Сколько титана производится в России
Сегодня российские предприятия, выпускающие титановую продукцию (пигментный диоксид титана и губчатый титан), способны перерабатывать порядка 365 тыс. т титановых концентратов. Однако внутреннее производство этих концентратов составляет всего 9,2 тыс. т. Еще порядка 220 тыс. т Россия импортирует, фактическое внутреннее потребление титанового сырья составляет примерно 230 тыс. т, добавил Андрей Кутепов.
При этом к 2030 году потребности в титановом сырье могут вырасти до 500 тыс. т в год, в том числе за счет процесса импортозамещения в ряде отраслей, отметил он.
— По сути единственным рентабельным источником титана являются россыпи, где он присутствуют совместно с цирконием. Хотя в них заключено всего 3% запасов титана страны, они достаточны, чтобы обеспечить внутренние потребности России, — сказал Андрей Кутепов.
У титана низкий коэффициент температурного расширения, то есть детали из него почти не меняют свои размеры при изменении температуры в широком диапазоне, рассказал «Известиям» доцент кафедры Антенн и радиопередающих устройств ЮФУ, руководитель дивизиона «Приборы, комплексы и системы» передовой инженерной школы Южного федерального университета (ПИШ ЮФУ) «Инженерия киберплатформ» Александр Демьяненко.
— К тому же титан очень легкий, поэтому используется в тех областях техники, где очень важен вес: авиация, космические приложения, — пояснил эксперт.
Россия на фоне внешних ограничений вынуждена обновлять свой флот авиалайнеров и резко наращивать объемы их производства, поэтому титан наиболее активно используется в этой области, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
— Цирконий используется в деталях космических кораблей и реактивных двигателях, поэтому наращивание объемов его добычи может быть связано с космической программой РФ и планами по ее расширению, а также в авиастроительной отрасли, — добавил он.
Титан составляет около 14% от общей массы современного пассажирского лайнера, а также используется в судостроении и ракетостроении, а из циркония производятся оболочка для урановых элементов в конструкции ядерного топлива для АЭС, рассказали «Известиям» в АО «Росатом Недра».
— При этом спрос на оба металла не покрывается российским импортонезависимым производством, — подчеркнули в компании.
Запасы этих металлов, по словам Дмитрия Тортева, для страны особенно важны в условиях геополитической напряженности, когда Россия наращивает производство в военной и транспортной сферах.
Налоговые льготы для металлургов
11 сентября президент России Владимир Путин на совещании с правительством предложил подумать над «определенными ограничениями» поставок за рубеж ряда разновидностей ценного сырья, в том числе и титана, в условиях, когда другие страны ограничивают поток товаров в Россию. Но нужно это делать не себе во вред, добавил президент.
— Мы положительно оцениваем и приветствуем предложение Совета Федерации проработать вопрос снижения налоговой нагрузки при добыче редких металлов, образующих собственные месторождения, — отметили «Известиям» в ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».
Там добавили, что как следствие принятых мер компания ожидает снижения стоимости отечественного сырья.
В «Росатом Недра» также поддерживают предложения о гибком подходе в сфере налогообложения добычи и производства редкоземельных металлов (РЗМ), сообщили «Известиям» в компании.
— В настоящий момент Горнорудным дивизионом госкорпорации «Росатом» разрабатываются проекты увеличения объемов производства РЗМ и расширения номенклатуры выпускаемых разделенных концентратов этих металлов, включая РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим), которые особенно востребованы в большом количестве в современных технологиях и производствах, — подчеркнули в компании.
Там добавили, что в условиях доминирования китайских производителей на этом рынке экономическая модель проектов несостоятельна без новых налоговых решений, а также экономически обоснованных мер государственного субсидирования.
— Во всех странах — производителях РЗМ существует система субсидирования начальной стадии их производства. По нашей оценке, налоговые льготы и субсидирование позволят за небольшой срок реализовать проект по полному импортозамещению в части титана, — отметили в «Росатом Недра».
В июле глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия рассчитывает нарастить выпуск редких и редкоземельных металлов к 2030 году в восемь раз и сократить долю импорта в потреблении до 15%.