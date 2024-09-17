ЦБ серьезно повысил прогноз по росту портфеля потребкредитов в 2024 году

«Ожидается, что по итогам 2024 года прирост портфеля потребительских кредитов составит до 17%. Ужесточение макропруденциального регулирования во втором квартале 2024 года, а также рост долговой нагрузки и ставок должны скомпенсировать высокую потребительскую активность и рост доходов населения», — указывают в ЦБ.