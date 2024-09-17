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ЦБ серьезно повысил прогноз по росту портфеля потребкредитов в 2024 году

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по росту потребительского кредитования в 2024 году с 7−12% до 12−17%, следует из материалов регулятора.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидается, что по итогам 2024 года прирост портфеля потребительских кредитов составит до 17%. Ужесточение макропруденциального регулирования во втором квартале 2024 года, а также рост долговой нагрузки и ставок должны скомпенсировать высокую потребительскую активность и рост доходов населения», — указывают в ЦБ.

Вместе с тем регулятор сохранил прогноз по росту потребительского кредитования на 2025 год в пределах 4−9%.

Портфель корпоративных кредитов банков РФ по итогам 2024 года увеличится в соответствии с прогнозом на 10−15% и на 7−12% в 2025 году.