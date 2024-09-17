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ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора до 3,3−3,8 трлн рублей

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз прибыли банковского сектора РФ на 2024 год с 3,1−3,6 трлн руб. до 3,3−3,8 трлн рублей, сообщается в материалах регулятора.

Источник: Максим Стулов / Ведомости

«С учетом данных за июль прогноз по прибыли на 2024 год повышен до 3,3−3,8 трлн руб. Стоимость риска в корпоративном портфеле остается ниже исторической, а рост бизнеса способствует расширению операционной прибыли банков», — указывает ЦБ. Ранее регулятор прогнозировал по итогам текущего года прибыль банков на уровне 3,1−3,6 трлн руб.

При этом ЦБ сохранил прогноз по прибыли сектора на 2025 год на уровне 2,7−3,2 трлн руб. Всего российские банки заработали за январь — июнь 2024 года 1,7 трлн руб. чистой прибыли (899 млрд руб. — в первом квартале и 770 млрд руб. — во втором).