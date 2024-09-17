ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора до 3,3−3,8 трлн рублей

При этом ЦБ сохранил прогноз по прибыли сектора на 2025 год на уровне 2,7−3,2 трлн руб. Всего российские банки заработали за январь — июнь 2024 года 1,7 трлн руб. чистой прибыли (899 млрд руб. — в первом квартале и 770 млрд руб. — во втором).