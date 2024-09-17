Аналитики выяснили, когда подешевеет золото

Согласно данным Bloomberg, в середине мая 2024 года глобальные активы в ETF, обеспеченные золотом, снизились до минимальных значений с 2019 года. Однако с тех пор отмечается некоторое восстановление. Хотя цены на золото уверенно растут, они все еще остаются ниже уровней начала года и находятся приблизительно на 25% ниже пикового значения, достигнутого в разгар пандемии в 2020 году.