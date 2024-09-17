Аналитики выяснили, когда подешевеет золото

Недавний анализ от Лины Томас и Даана Стрювена свидетельствует о возможном возвращении западного капитала в золотые ETF на фоне снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты банка ожидают, что цены на золото достигнут отметки в 2700 долларов за унцию к началу следующего года.
В текущем году драгметалл показал себя как один из наиболее успешных сырьевых активов, увеличившись в цене примерно на четверть. Это произошло на фоне активных покупок золота центральными банками и ожиданий снижения ставки ФРС. Однако инвесторы остаются в разногласиях относительно серьезности плана смягчения кредитно-денежной политики США. Goldman Sachs предполагает скромное снижение на 25 базисных пунктов.
«Несмотря на предполагаемую тактическую слабость цен в нашем базовом сценарии, мы прогнозируем рост капиталовложений в ETF, что будет способствовать увеличению цен на золото», — комментируют аналитики. Говоря о перспективах, они подчеркнули, что «этот рост еще не полностью отражен в текущих ценах».
Согласно данным Bloomberg, в середине мая 2024 года глобальные активы в ETF, обеспеченные золотом, снизились до минимальных значений с 2019 года. Однако с тех пор отмечается некоторое восстановление. Хотя цены на золото уверенно растут, они все еще остаются ниже уровней начала года и находятся приблизительно на 25% ниже пикового значения, достигнутого в разгар пандемии в 2020 году.
Рост потоков капитала в обеспеченные золотом ETF сокращает физическое предложение золота на рынке, что может стать еще одним фактором роста цен в ближайшие месяцы.
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