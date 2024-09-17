АКРА: высокие ставки ипотеки могут привести к замедлению строительства жилья

Умеренно консервативный сценарий, по мнению аналитиков, приведет к сокращению спроса на жилье в новостройках не более чем на 20% в течение года — полутора лет, «после чего рынок относительно быстро восстановится и начнет расти». При таком развитии событий банки могут увеличить стоимость кредитования или снизить допустимую степень обеспечения проектного финансирования, чтобы избежать существенных изменений сроков ввода проектов в эксплуатацию.