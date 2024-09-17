АКРА: высокие ставки ипотеки могут привести к замедлению строительства жилья

АКРА проанализировало данные о вводе в эксплуатацию жилья и объемах текущего строительства, наполнении эскроу-счетов, лимитах проектного финансирования, ипотечном кредитовании и договорах долевого участия в РФ в 2021—2024 годах и предложило два сценария возможного развития строительного рынка России. Согласно пессимистичному, текущие ставки кредитования сохранятся в РФ на протяжении более двух лет и льготную ипотеку ужесточат, что выльется в существенное замедление рынка.
«Слабый прирост средств на счетах эскроу в течение длительного периода может привести к ограничению доступности проектного финансирования (с точки зрения стоимости и объема доступных лимитов) и, как следствие, к снижению темпов ввода жилья, уменьшению количества новых проектов и даже заморозке отдельных объектов, уже находящихся в стадии строительства», — говорится в докладе.
Умеренно консервативный сценарий, по мнению аналитиков, приведет к сокращению спроса на жилье в новостройках не более чем на 20% в течение года — полутора лет, «после чего рынок относительно быстро восстановится и начнет расти». При таком развитии событий банки могут увеличить стоимость кредитования или снизить допустимую степень обеспечения проектного финансирования, чтобы избежать существенных изменений сроков ввода проектов в эксплуатацию.
При любом сценарии стоимость квадратного метра может быть скорректирована только в последнюю очередь, когда все остальные возможности в арсенале банков и застройщиков будут исчерпаны, поскольку участники рынка ориентируются на ее стабильность, считают в АКРА.
При этом в краткосрочной перспективе серьезных потрясений на рынке жилья в РФ не будет, резюмировали в агентстве, поскольку «застройщики и банки имеют ряд рычагов влияния на ситуацию», а «девелоперы сформировали существенный портфель новых проектов, под которые уже выделено финансирование».