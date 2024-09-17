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Акции на 1 трлн рублей до 2030 года могут разместить 30 компаний с госучастием

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. 30 компаний с государственным участием до 2030 года могут разместить свои акции на сумму до 1 трлн рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на форуме Capital Markets.

Источник: Reuters

«Мы рассчитываем на [рост количества] IPO. На что мы можем влиять, в первую очередь на компании с государственным участием, и здесь один из показателей эффективности — это выход до 2030 года акций компаний с государственным участием на сумму в районе 1 трлн рублей. Мы не говорим о масштабной приватизации, но говорим, что уже целый ряд госкомпаний с точки зрения своей эффективности и раскрытия информации готовы выходить на IPO», — сказал он.

Чебесков добавил, что установлена и цель по количеству компаний — их должно быть около 30.