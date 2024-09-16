«Яндекс» продает Genotek свое направление «Яндекс здоровье»

Планируется, что «Яндекс» передаст Genotek мобильное приложение и веб-интерфейс «Здоровья», которые продолжат работать в обычном режиме. Для удобства пользователей «Яндекс» также предоставит Genotek возможность использовать товарный знак «Здоровья» в течение 18 месяцев. «В свою очередь, “Яндекс” сфокусируется на развитии информационных сервисов, связанных со здоровьем, таких как поиск по врачам, а также на создании и применении нейросетей в медицине», — добавили в пресс-службе.