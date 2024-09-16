«Яндекс» продает Genotek свое направление «Яндекс здоровье»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. «Яндекс» объявил о продаже своего направления телемедицины, которое работает под брендом «Яндекс здоровье», компании Genotek. Об этом говорится в сообщении компании.
«Яндекс» продает направление телемедицины, которое работает под брендом «Яндекс здоровье» и помогает проводить онлайн-консультации с врачами. Развивать направление продолжит компания Genotek, специализирующаяся на генетических исследованиях и персонализированной медицине", — сказано в сообщении.
Стоимость сделки не раскрывается. Как отмечается, направление телемедицины было экспериментальным для «Яндекса». При этом, как пояснили в компании, любой сервис, связанный со здоровьем, требует серьезной экспертизы и внимания, а продажа «Яндекс здоровья» «поможет сохранить работу сервиса и поддержку для пользователей и врачей-партнеров».
Планируется, что «Яндекс» передаст Genotek мобильное приложение и веб-интерфейс «Здоровья», которые продолжат работать в обычном режиме. Для удобства пользователей «Яндекс» также предоставит Genotek возможность использовать товарный знак «Здоровья» в течение 18 месяцев. «В свою очередь, “Яндекс” сфокусируется на развитии информационных сервисов, связанных со здоровьем, таких как поиск по врачам, а также на создании и применении нейросетей в медицине», — добавили в пресс-службе.