ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного ИЖС

«При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по “семейной” ипотеке заемщики теперь могут получить до 30 миллионов рублей, в остальных регионах — до 15 миллионов рублей. Для сравнения, стандартные лимиты по этой госпрограмме составляют 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей соответственно. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС увеличена до 18 миллионов рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям — 9 миллионов рублей)», — поясняется там же.