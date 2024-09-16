ВТБ удвоил максимальную сумму кредита для льготного ИЖС

«С 16 сентября клиенты ВТБ могут сочетать “семейную” и IT-ипотеку с рыночными программами при получении денег на строительство частных домов. Комбинирование продуктов позволит им более чем вдвое увеличить сумму кредита и построить дом большей площади», — указывается в сообщении.
«При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по “семейной” ипотеке заемщики теперь могут получить до 30 миллионов рублей, в остальных регионах — до 15 миллионов рублей. Для сравнения, стандартные лимиты по этой госпрограмме составляют 12 миллионов рублей и 6 миллионов рублей соответственно. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС увеличена до 18 миллионов рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям — 9 миллионов рублей)», — поясняется там же.
Получить деньги можно как на строительство дома на уже имеющемся участке, так и на покупку земли для последующего возведения на ней объекта. Первый взнос по комбинированной ипотеке должен составлять не менее 20,1%. Срок договора может достигать 30 лет. Главным условием является строительство дома силами подрядной организации с расчетами через счета эскроу, отмечается в пресс-релизе.
Несмотря на комбинирование нескольких программ, для заемщика будут действовать единый договор и платеж на весь срок. Выдача кредита будет осуществляться единой суммой, ставка по нему будет средневзвешенной между ставкой госпрограммы и базовой ставкой банка. Она также будет зависеть от суммы кредита, уточняется там же.