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В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Злоумышленники придумали новую схему мошенничества: они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения», рассказали РИА Новости в «Билайне».

Источник: Reuters

«В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы», — сообщили в пресс-службе оператора связи.

Там рассказали об одном из таких случаев, произошедшем с клиентом оператора связи, который обратился в группу быстрого реагирования. Так, мошенники позвонили жертве и предложили подключить тариф со скидкой 50%, пообещав, что каждые два месяца тариф будет автоматически продлеваться.

Общение продолжилось в Telegram, где злоумышленники попросили перевести деньги сразу за два месяца для «гарантии подключения». Однако после перевода денег обещанный тариф так и не был подключен. Через два месяца клиент попытался связаться с «представителем» в Telegram, чтобы узнать о продлении скидки. Тогда ему ответили, что «сотрудник» находится в отпуске, а затем и вовсе удалили чат.

В компании уточнили, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует быть бдительными и не доверять незнакомым людям.

«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — предупредили в «Билайне».

Там также рекомендовали не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.