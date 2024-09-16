В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества

Общение продолжилось в Telegram, где злоумышленники попросили перевести деньги сразу за два месяца для «гарантии подключения». Однако после перевода денег обещанный тариф так и не был подключен. Через два месяца клиент попытался связаться с «представителем» в Telegram, чтобы узнать о продлении скидки. Тогда ему ответили, что «сотрудник» находится в отпуске, а затем и вовсе удалили чат.