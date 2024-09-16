В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества

«В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы», — сообщили в пресс-службе оператора связи.
Там рассказали об одном из таких случаев, произошедшем с клиентом оператора связи, который обратился в группу быстрого реагирования. Так, мошенники позвонили жертве и предложили подключить тариф со скидкой 50%, пообещав, что каждые два месяца тариф будет автоматически продлеваться.
Общение продолжилось в Telegram, где злоумышленники попросили перевести деньги сразу за два месяца для «гарантии подключения». Однако после перевода денег обещанный тариф так и не был подключен. Через два месяца клиент попытался связаться с «представителем» в Telegram, чтобы узнать о продлении скидки. Тогда ему ответили, что «сотрудник» находится в отпуске, а затем и вовсе удалили чат.
В компании уточнили, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, следует быть бдительными и не доверять незнакомым людям.
«Если вам звонят и предлагают подключить новый тариф, лучше всего проверить информацию на официальном сайте оператора связи», — предупредили в «Билайне».
Там также рекомендовали не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.