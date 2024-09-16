«Уралкалий» подтвердил заключение контракта с Индией на 600 тыс. тонн

Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на агентство MMI о заключении «Уралкалием» и индийской Indian Potash Limited контракта по цене $283 за тонну на базисе CFR («доставка до порта»). По данным MMI, цена в новом соглашении соответствует ценам в контрактах других производителей.