«Уралкалий» подтвердил заключение контракта с Индией на 600 тыс. тонн

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. «Уралкалий» официально подтвердил заключение контракта с Индией на поставку 600 тыс. тонн хлористого калия до конца 2024 года, сообщили ТАСС в компании.
«Уралкалий» подтверждает факт заключения контракта с Индией до конца 2024 года по цене, объективно отражающей текущую рыночную конъюнктуру, объем поставок — 600 тыс. тонн хлористого калия", — отметили в компании.
Ранее газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на агентство MMI о заключении «Уралкалием» и индийской Indian Potash Limited контракта по цене $283 за тонну на базисе CFR («доставка до порта»). По данным MMI, цена в новом соглашении соответствует ценам в контрактах других производителей.
В 2023 году «Уралкалий» поставлял калий Индии по контракту с ценой в $422 за тонну с поставкой в порт покупателя.
При этом стоимость поставок российского калия в Китай, по данным агентства, составляет $273 за тонну.
Китай и Индия являются крупнейшими мировыми потребителями калия, поэтому участники рынка традиционно пристально следят за условиями поставок по контрактам с этим странами.