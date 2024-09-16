Турция заявила о необходимости снять санкции в атомной энергетике

Турции, по его словам, в ближайшие 20 лет потребуется на 4% больше электроэнергии. «Чтобы удовлетворить этот спрос, мы отдадим приоритет увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников, а ядерная энергия будет добавлена в качестве базового элемента к нашей общей энергетической диверсификации», — сообщил Байрактар. Он добавил, что в соответствии с долгосрочной энергетической стратегией страны к 2035 году в Турции будет производиться 7,2 ГВт электричества за счет атомной энергетики, а в 2050 году — 20 ГВт, включая АЭС и малые модульные реакторы.