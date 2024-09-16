Турция заявила о необходимости снять санкции в атомной энергетике

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил о необходимости снять все торговые и финансовые ограничения, существующие в сфере атомной энергетики. Об этом он сказал в видеопослании на открытии 68-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.
«Мы видим атомную энергетику как часть нашего лучшего будущего. В связи с этим мы подчеркиваем, что все препятствия, торговые и финансовые ограничения и санкции в отношении этого сектора, должны быть устранены. Такие препятствия не только замедляют технологический прогресс и экономическое развитие, но и препятствуют достижению глобальных целей устойчивого развития. Очень важно, чтобы на международном политическом уровне оказывалась поддержка, а не препятствование ответственному развитию и использованию атомной энергии», — сказал министр.
Турции, по его словам, в ближайшие 20 лет потребуется на 4% больше электроэнергии. «Чтобы удовлетворить этот спрос, мы отдадим приоритет увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников, а ядерная энергия будет добавлена в качестве базового элемента к нашей общей энергетической диверсификации», — сообщил Байрактар. Он добавил, что в соответствии с долгосрочной энергетической стратегией страны к 2035 году в Турции будет производиться 7,2 ГВт электричества за счет атомной энергетики, а в 2050 году — 20 ГВт, включая АЭС и малые модульные реакторы.
11 сентября Байрактар заявлял, что Анкара примет меры в отношении немецкой компании Siemens из-за проблем с поставками оборудования для АЭС «Аккую». По его словам, это «решение, принятое по политическим мотивам». Компания, как отметил министр, пока не привела юридических аргументов, несмотря на обсуждение проблемы на уровне руководства двух стран. Siemens указывает, что не может поставить оборудование из-за того, что власти ФРГ не выдают необходимые экспортные разрешения.
АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, которую строит российская ГК «Росатом». Проект «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого составит 1 200 МВт. По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений. С учетом получения лицензии на строительство первого энергоблока в 2018 году этот срок приходится на 2025 год.