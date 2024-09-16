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Товарооборот РФ и Египта вырос на 16% в 2023 году

Египет остается крупнейшим торговым партнером в Африке, добавил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российско-египетский товарооборот по итогам 2023 года увеличился на 16%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Несмотря на внешние вызовы и ситуацию в мире, российско-египетский товарооборот в последние годы показывает уверенный рост. В прошлом году он увеличился на 16%. В текущем году положительная динамика сохранилась: по итогам первого полугодия оборот вырос на треть. При этом российский бизнес проявляет высокую заинтересованность в расширении присутствия на египетском рынке», — отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Его слова приводятся в сообщении по итогам встречи, которую провели Алиханов и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.

Алиханов отметил, что Египет остается крупнейшим торговым партнером в Африке.