Стало известно, как получить статус добросовестного приобретателя

«Если вы претендуете на роль добросовестного приобретателя, то нужно чтобы при оспаривании кем-то сделки вас признали лицом, которое никак не связано и полностью независимо от продавца, а также действительно не знало, что продавец не имел права продавать вам имущество. Кроме того, нужно подтвердить, что Вы проверили продавца насколько это возможно», — подчеркнул он.
По словам депутата, никаких признаков недобросовестности продавца не будет, если имущество приобретено по рыночной цене на обычных условиях.
Парламентарий также посоветовал изучить сведения о продавце в судебной картотеке дел на наличие задолженностей, имущество — на наличие ограничений, арестов, залогов и так далее.
«То есть нужно доказать, что вами была проведена максимальная проверка сведений, собраны все необходимые бумаги, продавец полностью проверен со всех возможных сторон. В этом случае оспаривание сделки Вас не коснется и Вас признают добросовестным приобретателем», — заключил Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».