Стало известно, как получить статус добросовестного приобретателя

«Если вы претендуете на роль добросовестного приобретателя, то нужно чтобы при оспаривании кем-то сделки вас признали лицом, которое никак не связано и полностью независимо от продавца, а также действительно не знало, что продавец не имел права продавать вам имущество. Кроме того, нужно подтвердить, что Вы проверили продавца насколько это возможно», — подчеркнул он.