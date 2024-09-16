Роспотребнадзор в 2023 году предотвратил ущерб на 865,9 млрд рублей

«Если брать прошлый год, предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний, в результате мер, которые принимаются, составил 865,9 млрд рублей. А предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, когда мы смогли нашими усилиями предотвратить неинфекционную заболеваемость, [составляют] 213,3 млрд рублей», — сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.