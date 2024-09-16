Роспотребнадзор в 2023 году предотвратил ущерб на 865,9 млрд рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Предотвращенный Роспотребнадзором экономический ущерб от различных заболеваний среди населения за 2023 год составил 865,9 млрд рублей. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
«Если брать прошлый год, предотвращенный экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний, в результате мер, которые принимаются, составил 865,9 млрд рублей. А предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, когда мы смогли нашими усилиями предотвратить неинфекционную заболеваемость, [составляют] 213,3 млрд рублей», — сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Попова добавила, что на текущий момент на территории РФ работают 54 центра секвенирования, а также 20 лабораторий высокого уровня безопасности и 71 мобильная лаборатория.
В новость внесена правка (14:36 мск) — передается с исправлением в заголовке и лиде, верно — 865,9 млрд рублей.