Построившая «Титаник» компания вновь перейдет под внешнее управление

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Судостроительная компания Harland & Wolff, построившая в 1909—1911 годах пассажирский лайнер «Титаник», перейдет под внешнее управление второй раз за последние пять лет. Об этом сообщила радиовещательная корпорация Би-би-си.
По ее информации, управляющими компании станут представители консалтинговой фирмы Teneo, а некоторые «неосновные сотрудники» лишатся своих рабочих мест. Тем не менее, по оценкам совета директоров Harland & Wolff, переход под внешнее управление станет «надежным путем», который позволит четырем верфям продолжать свою работу. Как отмечает Би-би-си, все «непрофильные» операции компании также сворачиваются, включая паромную переправу на расположенных на юге Великобритании островах Силли, которая уже прекратила свою работу.
Как отмечается в статье на сайте Би-би-си, некоторые из подразделений компании будут проданы, процессом займется банковская группа Ротшильдов. По некоторым данным, несколько потенциальных покупателей, в том числе судостроительная компания Navantia, уже выразили свой интерес в их приобретении. Кроме того, в Harland & Wolff идет расследование в отношении «нецелевого использования средств» предыдущим руководством, проведением которого занимаются аудиторы группы PwC и юридическая фирма Simmons and Simmons.
15 сентября газета The Times сообщила, что Harland & Wolff может закрыться без государственных дотаций спустя 162 года после основания. Судостроительная компания, стоимость которой сейчас оценивается всего в 20 млн фунтов (около $25 млн), «испытывает серьезные финансовые проблемы и рассчитывает на господдержку». В 2019 году Harland & Wolff переходила под внешнее управление из-за долгов.
В начале прошлого века судоверфь была одной из самых процветающих компаний Великобритании, на ней были заняты более 30 тыс. человек. В годы Второй мировой войны здесь были построены 140 военных кораблей, 123 торговых судна, а также более 500 танков. Однако в XXI веке ситуация стала ухудшаться.
Первый и последний рейс лайнера
Спуск на воду «Титаника», за которым наблюдали несколько тысяч человек, состоялся 31 мая 1911 года. Конструктором лайнера был ирландский бизнесмен и судостроитель, исполнительный директор Harland & Wolff Томас Эндрюс, который погиб в результате крушения судна 15 апреля 1912 года.
Пассажирский лайнер «Титаник» выполнял также функции почтового судна, в задачу которого входила доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.
Судьба лайнера увековечена в одноименном фильме режиссера Джеймса Кэмерона, вышедшем на экраны в 1997 году. Главные роли исполнили актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Картина получила 11 премий «Оскар», 4 «Золотых глобуса» и другие награды, а также на 12 лет стала самым кассовым фильмом в истории, собрав в прокате $1,8 млрд.