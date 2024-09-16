Построившая «Титаник» компания вновь перейдет под внешнее управление

Пассажирский лайнер «Титаник» выполнял также функции почтового судна, в задачу которого входила доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.