«Почта банк» обязали освободить клиентов от обязательной рекламной рассылки

Проверка была начата после жалоб граждан. Сотрудники УФАС установили, что при оформлении договора банковского обслуживания клиенты должны подписать регистрационную анкету, которая включает в себя автоматическое согласие на получение рекламы от банка. При этом без подписания такой анкеты банковское обслуживание будет не доступно.