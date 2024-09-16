«Почта банк» обязали освободить клиентов от обязательной рекламной рассылки

«Безальтернативность дачи согласия при заполнении регистрационной анкеты АО “Почта банк” противоречит ч. 1 ст. 18 закона о рекламе. Санкт-Петербургское УФАС России усмотрело в действиях АО “Почта банк” признаки нарушения ст. 14.8 закона о защите конкуренции и выдало предупреждение. Банку надлежит изменить содержание регистрационной анкеты», — рассказали в пресс-службе.
Проверка была начата после жалоб граждан. Сотрудники УФАС установили, что при оформлении договора банковского обслуживания клиенты должны подписать регистрационную анкету, которая включает в себя автоматическое согласие на получение рекламы от банка. При этом без подписания такой анкеты банковское обслуживание будет не доступно.
Таким образом, по мнению УФАС, банк лишает потенциальных клиентов возможности самостоятельного согласия на получение рекламы или отказа от нее. Подобное согласие, в соответствии с законом о рекламе, не является надлежащим, так как потребитель дает его вынужденно, чтобы воспользоваться услугой.