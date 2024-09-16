МВФ приступает к консультациям с РФ по обзору ее экономики

Как пояснила ранее официальный представитель МВФ Джули Козак, решение возобновить консультации было принято в связи со стабилизацией экономической ситуации в России. Она подчеркнула, что запланированный визит миссии соответствует регулярным обязательствам фонда, а также обязательствам РФ как его члена. «Все наши страны-члены имеют взаимное обязательство проводить консультации в соответствии с 4-й статьей», — сказала она. Козак добавила, что это прописано в статьях соглашения, но после начала СВО в 2022 году «экономическая ситуация [в РФ] была исключительно неустойчивой, что затрудняло проведение консультаций по 4-й статье, особенно в отношении перспектив и политических рамок как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу». «Теперь, когда экономическая ситуация более стабильна, консультации с Россией по 4-й статье возобновляются», — заключила представитель МВФ.