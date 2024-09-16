МВФ приступает к консультациям с РФ по обзору ее экономики

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет впервые с 2022 года консультации с властями РФ в рамках ежегодного обзора российской экономики на основании четвертой статьи своего устава. Консультации будут идти несколько недель как в удаленном режиме, так и очно.
По данным источников агентства Bloomberg, миссия фонда прибудет в РФ 1 октября. При этом, как отметил собеседник агентства, МВФ пытался убедить Россию провести встречи в третьей стране.
«4-я статья [подразумевает] не возможность выбора, а институциональное обязательство фонда, которое выполняется в интересах всех членов», — сообщили в организации.
«Мы считаем, что сейчас находимся в ситуации, когда можем проводить экономический анализ [в РФ]», — рассказал Bloomberg директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
Ни МВФ, ни российские власти не стали уточнять, кто инициировал возобновление консультаций.
Как пояснила ранее официальный представитель МВФ Джули Козак, решение возобновить консультации было принято в связи со стабилизацией экономической ситуации в России. Она подчеркнула, что запланированный визит миссии соответствует регулярным обязательствам фонда, а также обязательствам РФ как его члена. «Все наши страны-члены имеют взаимное обязательство проводить консультации в соответствии с 4-й статьей», — сказала она. Козак добавила, что это прописано в статьях соглашения, но после начала СВО в 2022 году «экономическая ситуация [в РФ] была исключительно неустойчивой, что затрудняло проведение консультаций по 4-й статье, особенно в отношении перспектив и политических рамок как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу». «Теперь, когда экономическая ситуация более стабильна, консультации с Россией по 4-й статье возобновляются», — заключила представитель МВФ.
По ее словам, «в рамках предстоящих консультаций группа сотрудников МВФ проведет двусторонние обсуждения с российскими властями». «Группа будет проводить обсуждения в удаленном режиме с 16 сентября и затем отправится в страну для личных встреч», — добавила Козак. Она сообщила, что представители МВФ обсудят с российскими властями состояние экономики страны и связанные с ней политические решения.
Последний раз миссия фонда посещала Россию в ноябре 2019 года, после этого на протяжении двух лет встречи проводились в заочном формате. Регулярные консультации были приостановлены в связи с начатой Россией специальной военной операцией (СВО) на Украине.
Критика фонда
Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что не возражает против проведения ежегодного обзора российской экономики, но не хочет, чтобы Москва получала финансовую поддержку МВФ. Россия между тем не обращалась за помощью в фонд с 2000 года.
При этом около 10 европейских государств выступили против решения МВФ, утверждая, что возобновление консультаций подрывает попытки США и ЕС изолировать Россию на международной арене.
После начала СВО многие западные страны поднимали вопрос о возможности исключения России из МВФ, но это оказалось невозможным в том числе из-за отсутствия поддержки со стороны других членов со значительной квотой голосов, таких как Китай и Индия.
Согласно 4-й статье, фонд проводит двусторонние обсуждения с членами, как правило, каждый год. Группа сотрудников посещает страну, собирает экономическую и финансовую информацию и обсуждает с должностными лицами экономическое развитие и политику государства.
В пятницу Росстат улучшил оценку ВВП РФ в II квартале этого года с 4% до 4,1%. Ранее ведомство предварительно оценило рост ВВП РФ в II квартале 2024 года на уровне 4% и подтвердило оценку роста ВВП РФ в I квартале на уровне 5,4% в годовом выражении. Относительно I квартала 2023 года ВВП увеличился на 5,7%.