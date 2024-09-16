Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2043 году на сумму 4 млрд рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выплатило купонный доход по еврооблигациям с погашением в 2043 году на сумму 4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,0 млрд рублей (эквивалент 44,1 млн долл. США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО “Национальный расчетный депозитарий”)», — говорится в сообщении.
Выплаты проведены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».