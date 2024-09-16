Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2043 году на сумму 4 млрд рублей

Выплаты проведены в соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 года № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам».