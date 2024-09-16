Каким будет курс рубля 17 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал неделю активным ростом.. Уверенности покупателям придавали растущие котировки нефти и слабость рубля. Также в понедельник обычно реализуется спрос, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные.
Мировые рынки торгуются в неполном составе — в КНР сегодня и завтра биржи закрыты в связи с национальными праздниками. Goldman Sachs и Citigroup снизили прогноз по годовому росту в ВВП Китая в 2024 г. до 4,7%. На американском рынке инвесторы ждут решения по процентной ставке ФРС, заседание состоится в среду. Как ожидается, процентные ставки будут опущены, интрига остается в шаге снижения.
Завтра в еврозоне будет опубликован сентябрьский индекс экономических настроений от ZEW, в США выйдут отчеты о розничных продажах, промышленном производстве и загрузке мощностей.
При сохранении благоприятной конъюнктуры сырьевого и валютного рынков подъем в акциях может продолжиться. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 сентября — 2675−2775 п.
Рубль продолжает постепенное ослабление. Сегодня биржевой юань превышал 12,82 рубля. Официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 91,14 рубля. Сокращение экспортной выручки в результате снижения нефтяных цен, с одной стороны, и восстановление импорта (и соответственно, спроса на инвалюту) с другой сдвигают курс к экономически более обоснованным уровням. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сдерживает темп отступления российской валюты. Краткосрочно ожидаем тестирования отметки 12,9 рубля за юань, а официальный доллар может смещаться ближе к 92.