Каким будет курс рубля 17 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль продолжает постепенное ослабление. Сегодня биржевой юань превышал 12,82 рубля. Официальный курс доллара на завтра повышен ЦБ до 91,14 рубля. Сокращение экспортной выручки в результате снижения нефтяных цен, с одной стороны, и восстановление импорта (и соответственно, спроса на инвалюту) с другой сдвигают курс к экономически более обоснованным уровням. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сдерживает темп отступления российской валюты. Краткосрочно ожидаем тестирования отметки 12,9 рубля за юань, а официальный доллар может смещаться ближе к 92.