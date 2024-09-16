Комитет ГД одобрил законопроект о повышении отчислений от проведения лотерей

Размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал и суммой призового фонда. Согласно законопроекту, базой для расчета отчислений будет сумма выручки от лотереи за квартал. При этом на 2025 год ставка устанавливается в размере 4,2%, в 2026 году она повышается до 4,5%, в 2027 году — до 5% и с 2028 года она будет составлять 5,5%.