Хуснуллин выразил опасения из-за сокращения запусков новых строек жилья в РФ

«Мы видим другую проблему — новые проекты “притормозились”. Сейчас меньше стали начинать новых проектов. Это нас беспокоит. Это отразится на вводе через два-три года», — сказал он.
Хуснуллин напомнил, что население России ежегодно вкладывает 8−9 трлн рублей в строительство жилья, поэтому власти будут контролировать развитие ситуации на строительном и ипотечном рынках. «Конечно, мы никаких кризисов не допустим. Если нужны будут какие-то дополнительные меры по ипотеке или поддержке, мы будем принимать, чтобы не допустить никаких кризисов», — добавил он.