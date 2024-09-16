Хуснуллин выразил опасения из-за сокращения запусков новых строек жилья в РФ

Хуснуллин напомнил, что население России ежегодно вкладывает 8−9 трлн рублей в строительство жилья, поэтому власти будут контролировать развитие ситуации на строительном и ипотечном рынках. «Конечно, мы никаких кризисов не допустим. Если нужны будут какие-то дополнительные меры по ипотеке или поддержке, мы будем принимать, чтобы не допустить никаких кризисов», — добавил он.