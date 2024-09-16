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Хуснуллин выразил опасения из-за сокращения запусков новых строек жилья в РФ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Число новых проектов строительства жилья, запущенных с начала года в РФ, сократилось относительно такого же периода 2023 года. Это может негативно отразиться на введении в эксплуатацию жилой площади через два-три года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Мы видим другую проблему — новые проекты “притормозились”. Сейчас меньше стали начинать новых проектов. Это нас беспокоит. Это отразится на вводе через два-три года», — сказал он.

Хуснуллин напомнил, что население России ежегодно вкладывает 8−9 трлн рублей в строительство жилья, поэтому власти будут контролировать развитие ситуации на строительном и ипотечном рынках. «Конечно, мы никаких кризисов не допустим. Если нужны будут какие-то дополнительные меры по ипотеке или поддержке, мы будем принимать, чтобы не допустить никаких кризисов», — добавил он.