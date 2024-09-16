Хуснуллин вступился за маленькие квартиры

Поэтому принятие таких решений — это дело регионов, подытожил он. Каждый регион в зависимости от своих финансовых возможностей принимает эти решения. Москва с ее возможностями абсолютно справедливо требует, чтобы жилье было не меньше 28 кв. м. «Москва это может позволить, уровень жилья и уровень платежеспособности населения позволяет это делать. В каких-то регионах, наверное, это делать нельзя. Поэтому руководители регионов сами принимают решения — запрещать это или оставить», — сказал Хуснуллин.