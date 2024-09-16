Хуснуллин вступился за маленькие квартиры

В последнее время уже несколько регионов (Ленинградская область, Москва, Подмосковье) запретили строительство квартир небольшой площади.
Базово на строительную отрасль это не повлияет, считает Хуснуллин. Однако нужно учитывать, что, с одной стороны, микроквартиры создают повышенную нагрузку на социальную инфраструктуру (если в доме много очень маленьких квартир, то возникает большое количество жителей). «Это минус, безусловно», — отметил вице-премьер.
Но с другой стороны, добавил он, «если студентам, молодым семьям не хватает денег, но хочется иметь маленький, но свой угол — почему мы это запрещаем?».
Поэтому принятие таких решений — это дело регионов, подытожил он. Каждый регион в зависимости от своих финансовых возможностей принимает эти решения. Москва с ее возможностями абсолютно справедливо требует, чтобы жилье было не меньше 28 кв. м. «Москва это может позволить, уровень жилья и уровень платежеспособности населения позволяет это делать. В каких-то регионах, наверное, это делать нельзя. Поэтому руководители регионов сами принимают решения — запрещать это или оставить», — сказал Хуснуллин.