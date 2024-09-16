Главные события финансовых рынков 16 — 22 сентября

В мире
Уже в эту среду ФРС с высокой вероятностью снизит процентную ставку на 25 б.п. до 5.0−5.25%. Хотя рынок труда постепенно охлаждается, цены растут, и регулятор вряд ли прибегнет к более существенному шагу снижения ставки.
Также на этой неделе в США выйдет статистика по потребительскому спросу в августе. Данные хуже рыночных ожиданий могут вновь негативно отразиться на мировых рынках, на фоне опасений рецессии.
По расчетам аналитиков Market Power, на фоне этих событий главный индекс акций США S&P 500 может быть крайне волатильным в коридоре 5497−5755 пунктов.
В России
Центробанк на минувшей неделе повысил ключевую ставку до 19% годовых. И аналитики ожидают, что ЦБ уже на следующем заседании 25 октября повысит «ключ» на 100 б.п. — до 20%, и сохранит его на этом уровне примерно на полгода.
Аналитики MP рекомендуют инвесторам придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты позволят получать 19−22% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может ещё в этом году повысить ключевую ставку.
Рубль
Решение ЦБ о повышении ставки в целом совпало с ожиданиями рынка, поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. Однако среднесрочно, на горизонте нескольких месяцев, вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (читай — на валюту).
На этой неделе, по прогнозам аналитиков, курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽87,9−93,9 за доллар.
Нефть
Нефтяные цены снижаются, и основное давление оказывают, конечно же слабые данные по экономикам США и Китая, а также распродажа на мировых рынках. На этом фоне большинство стран ОПЕК+ решили отсрочить на два месяца увеличение добычи. Таким образом, производство сырья в октябре и ноябре будет на 180 тыс. баррелей в сутки ниже изначальных договоренностей, что, безусловно, поддержит котировки.
На этой неделе котировки нефти Brent могут колебаться в диапазоне $69,9−76 за баррель.
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