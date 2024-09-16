Главные события финансовых рынков 16 — 22 сентября

Решение ЦБ о повышении ставки в целом совпало с ожиданиями рынка, поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. Однако среднесрочно, на горизонте нескольких месяцев, вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (читай — на валюту).