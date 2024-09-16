Главные события для инвестора на этой неделе

На следующей неделе на фондовом рынке начинается сезон промежуточных дивидендов. В частности, пройдет закрытие реестра на получение первой в истории компании Яндекс дивидендной выплаты. Хотя доходность этой выплаты пока не очень большая, лишь слегка превышает 2%, готовность компании делиться с акционерами своей прибылью может привести к росту интереса инвесторов к данной ценной бумаге.