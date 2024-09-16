Главные события для инвестора на этой неделе

Оценка банком текущей ситуации по сравнению с предыдущим заседанием изменилась незначительно: инфляционные ожидания населения и предприятий продолжают расти, потребительская активность, благодаря росту доходов населения, сохраняется на высоком уровне, безработица обновляет исторические минимумы.
«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании». Эта фраза из пресс-релиза ЦБ России практически не оставляет сомнений в еще одном повышении ключевой ставки до уровня 20% на следующем заседании, намеченном на 25 октября.
На следующей неделе на фондовом рынке начинается сезон промежуточных дивидендов. В частности, пройдет закрытие реестра на получение первой в истории компании Яндекс дивидендной выплаты. Хотя доходность этой выплаты пока не очень большая, лишь слегка превышает 2%, готовность компании делиться с акционерами своей прибылью может привести к росту интереса инвесторов к данной ценной бумаге.
Мы ожидаем, что многие компании постараются выплатить промежуточные дивиденды до окончания текущего года в связи с изменениями в налоговом законодательстве, которые вступят в силу в 2025 году. Выплаченные средства могут поддержать рынок акций в четвертом квартале текущего года.
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