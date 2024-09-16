Глава компании Tencent стал самым богатым человеком в Китае

В 1998 году Ма вместе с группой бывших однокурсников основал компанию Tencent. Они разработали мессенджер QQ, который позволял интернет-пользователям общаться между собой, используя персональные компьютеры и мобильные телефоны. Программа стала крупнейшей в Китае платформой для быстрого обмена сообщениями. В 2004 году Tencent вышла на IPO в Гонконге, а в 2011-м представила свой первый мобильный мессенджер WeChat, который стали сравнивать с заблокированным в Китае Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).