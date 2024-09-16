Глава компании Tencent стал самым богатым человеком в Китае

На втором месте среди предпринимателей из КНР — владелец крупнейшего в стране производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань — $43,6 млрд. Котировки его компании по состоянию на 11:34 мск продемонстрировали снижение в понедельник. Тройку лидеров замыкает Чжан Имин — основатель компании ByteDance Ltd, которая разработала приложение TikTok ($43 млрд).
Капитализация Tencent с начала года увеличилась на 28% благодаря успешным релизам ряда видеоигр, от DnF Mobile до Black Myth: Wukong.
Bloomberg отмечает, что состояние китайских миллиардеров за последние годы снизилось в связи с введением жестких мер регулирования рынка и в особенности техсектора. Например, состояние Пони Ма упало на 40% по сравнению с пиковыми значениями, зафиксированными в январе 2021 года.
Ма Хуатенг родился и вырос на юге Китая. Его отец работал управляющим крупного государственного порта. В 1993 году Ма окончил Шэньчжэньский университет по специальности «компьютерные науки» и стал разработчиком программ для пейджеров. Позднее он выбрал себе псевдоним Пони Ма: фамилия Хуатенг переводится с китайского как «лошадь».
В 1998 году Ма вместе с группой бывших однокурсников основал компанию Tencent. Они разработали мессенджер QQ, который позволял интернет-пользователям общаться между собой, используя персональные компьютеры и мобильные телефоны. Программа стала крупнейшей в Китае платформой для быстрого обмена сообщениями. В 2004 году Tencent вышла на IPO в Гонконге, а в 2011-м представила свой первый мобильный мессенджер WeChat, который стали сравнивать с заблокированным в Китае Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Tencent также преуспела в облачном хранении данных, сфере искусственного интеллекта и индустрии сетевых развлечений. Компании Ма принадлежит 40% Epic Games — разработчика популярной игры Fortnite. Кроме того, она владеет 5% Tesla и 10% Snap.
В начале сентября газета The Guardian писала, что американский предприниматель Илон Маск к 2027 году может стать первым в мире долларовым триллионером.