FT: JPMorgan не сказал ФРГ о приглашении UniCredit к участию в сделке с Commerzbank

По их информации, Берлину стало известно об участии UniCredit в торгах лишь непосредственно в день аукциона. На этом фоне руководство ФРГ намерено «выяснить, кто несет ответственность за решения, которые привели» к тому, что иностранная компания стала вторым по величине держателем акций германского банка после самого государства. По сведениям издания, ранее именно банкиры JPMorgan дали германскому правительству рекомендацию избавиться от доли в 4,5% во владении Commerzbank и тем самым «создали впечатление, что Берлин приветствует» такую сделку. При этом банкиры умолчали о том, что пригласили UniCredit поучаствовать в ней.