FT: JPMorgan не сказал ФРГ о приглашении UniCredit к участию в сделке с Commerzbank

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Банкиры группы JPMorgan Chase, порекомендовавшие руководству ФРГ продать свою долю в банке Commerzbank, не предупредили германские власти, что пригласили итальянскую финансовую группу UniCredit принять участие в сделке. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.
По их информации, Берлину стало известно об участии UniCredit в торгах лишь непосредственно в день аукциона. На этом фоне руководство ФРГ намерено «выяснить, кто несет ответственность за решения, которые привели» к тому, что иностранная компания стала вторым по величине держателем акций германского банка после самого государства. По сведениям издания, ранее именно банкиры JPMorgan дали германскому правительству рекомендацию избавиться от доли в 4,5% во владении Commerzbank и тем самым «создали впечатление, что Берлин приветствует» такую сделку. При этом банкиры умолчали о том, что пригласили UniCredit поучаствовать в ней.
По данным FT, участие UniCredit в сделке «застало истеблишмент Германии врасплох» и спровоцировало протест со стороны германского общества против продажи актива, имеющего стратегическое значение, иностранному банку. Издание напоминает, что Берлин ранее «давал понять UniCredit и [другим] европейским конкурентам, заинтересованным в [покупке акций] Commerzbank, что не намерен продавать им бумаги». Вместо этого власти ФРГ планировали малыми порциями в несколько этапов продать акции инвесторам Commerzbank, однако такая стратегия шла вразрез с финансовой политикой ЕС, защищающей права участников торгов, уже владеющих долями в компании и заранее выражавших интерес к покупке.
12 сентября глава Unicredit Андреа Орчел заявил, что банковская группа рассматривает возможность полного поглощения Commerzbank. По его словам, итальянская сторона готова к «конструктивному обсуждению» дальнейшего плана действий в отношении германского банка. По оценкам агентства Bloomberg, вероятная сделка станет одной из крупнейших в сфере слияний и поглощений в Европе.
Продажа акций Commerzbank
11 сентября Финансовое агентство ФРГ сообщило, что германское правительство продало 4,49% акций банка Commerzbank итальянской Unicredit. В результате сделки доля госучастия в банке снизилась более чем на треть — с 16,49% до 12%. Глава Финансового агентства Эва Грунвальд, комментируя продажу, отметила, что Commerzbank продемонстрировал устойчивость своего бизнеса и способность вести его самостоятельно, без господдержки.
Правительство ФРГ стало владельцем части акций Commerzbank в результате финансового кризиса 2008−2009 годов, когда оно выделило ему более 18 млрд евро на стабилизацию бизнеса. О том, что правительство намерено постепенно продать акции банка, 4 сентября сообщило агентство DPA. При этом и после продажи части акций Unicredit государство по-прежнему остается крупнейшим акционером Commerzbank, четвертого по размерам активов банка Германии. Когда будут проданы оставшиеся акции, не уточняется, но, как сообщили в Финансовом агентстве, правительство обязалось в ближайшие три месяца не делать этого «с определенными исключениями».