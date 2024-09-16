«Финам» открыл внебиржевые торги

Национальный клиринговый центр был де-юре кредитной организацией, она была по всем валютным торгам контрагентом по сделкам. После того как в России умер биржевой валютный рынок, пошел обратный процесс, так называемая децентрализация валютного рынка. Каждый банк, не брокер, в первую очередь банк, может внутри себя запустить ту или иную внебиржевую торговлю валютой. Никаких ограничений глобально нет, потому что они в данном случае будут говорить, что сделки проходят внутри них, а контрагент — сам же этот банк.