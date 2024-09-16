Эксперт объяснил, почему слабеет экономика Китая

Восстановление после пандемии было очень хрупким — потребление увеличивалось слабо, а рынок недвижимости испытал глубокий кризис вследствие падения цен.
«В свою очередь потребление остается неуверенным вследствие сокращения расходов в ряде отраслей (и соответствующего снижения зарплаты), что обусловливает стабильное потребление лишь базовых благ, без крупных долгосрочных покупок со стороны населения», — объясняет эксперт.
Что касается рынка недвижимости, то этот сектор уже длительное время находится в состоянии рецессии. Падение цен на новое жилье было самым сильным за десятилетие, указывает Евгений Смирнов.
Это привело к снижению доверия со стороны потребителей и стало барьером для получения государством новых доходов от продажи земли.
При этом экономист отмечает опасную тенденцию: слабое внутреннее потребление идет вместе с опережающим промышленным производством, что создает риски дефляции. Правда при этом внутренняя дефляция в Китае способствует росту его валового внутреннего продукта.
«Обычно вялое потребление может быть компенсировано экспортом, однако ограничением для внешней торговли является сохраняющаяся торговая напряженность в отношениях с крупнейшим импортером китайских товаров — США», — говорит Евгений Смирнов.
По его мнению, основная внутренняя проблема для экономического роста Китая — все же слабое потребление, которое сейчас находится на самом низком уровне со времен карантинных ограничений, введенных во время пандемии. Потребление ограничено стагнацией кредитования домохозяйств и «опустошенными» личными сбережениями.
В то же время мировая экономика также растет слабо. Мир сталкивается с такими вызовами, как глобальная инфляция, новые геополитические конфликты, усиление протекционизма в международной торговле. Эти факторы также отрицательно влияют на внешние факторы роста экономики КНР, которая не может расти также динамично, как и ранее, во многом за счет экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций.
Несмотря на рост экспорта Китая, в последнее время китайские товары (в том числе, например, электромобили) сталкиваются со все новыми заградительными барьерами (пошлинами) не только на американском, но и на европейском рынке. Ослабление возможностей экспорта снижает стимулы для привлечения новых инвестиций в экспортоориентированные отрасли экономики.
«В целом, экономика Китая, хотя и демонстрирует ослабленный рост, на фоне остальной мировой экономики выглядит весьма прилично», — признает экономист.
Однако эксперты отмечают «двухскоростную» динамику экономики: при росте производства и экспорта потребление и сектор недвижимости продолжают находиться в состоянии стагнации.
«Удалось достичь положительной инфляции — то есть нейтрализовать дефляцию. Но геополитические риски продолжают оказывать значительное, если не определяющее, давление на возможности по форсированию роста экономики Китая», — подытожил Евгений Смирнов.