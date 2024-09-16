Эксперт объяснил, почему слабеет экономика Китая

В то же время мировая экономика также растет слабо. Мир сталкивается с такими вызовами, как глобальная инфляция, новые геополитические конфликты, усиление протекционизма в международной торговле. Эти факторы также отрицательно влияют на внешние факторы роста экономики КНР, которая не может расти также динамично, как и ранее, во многом за счет экспорта и привлечения прямых иностранных инвестиций.