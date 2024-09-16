ДОМ.РФ: рост цен на жилье в новостройках в августе замедлился почти до нуля

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Рост стоимости жилья в возводимом сейчас в РФ жилье замедлился с 0,4% в июле до 0,1% в августе, второй месяц подряд демонстрируя стагнацию. Такие данные привели в пресс-службе ДОМ.РФ.
В институте развития рассчитали индекс цен на жилье в новостройках на основе данных Росреестра о договорах долевого участия, с учетом класса жилья, числа комнат и стоимости кв. м.
«Новостройки подорожали всего на 0,1% за август 2024 года после +0,4% в июле и +1,4% в июне — минимальное месячное изменение с марта 2023 года», — говорится в сообщении.
Всего в январе — августе 2024 года рост стоимости составил 6% против 3,1% в январе — августе 2023 года. Однако, по словам руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, в реальном выражении без учета инфляции цена жилья на первичном рынке РФ увеличилась на 0,7%.
Цены на новостройки бизнес- и элитного класса за восемь месяцев 2014 года по сравнению с тем же периодом 2023 года выросли на 6,6%, а жилье эконом- и комфорт-класса подорожало на 5,9%, добавил Гольдберг.
Стоимость новостроек в Москве снизилась второй месяц подряд — на 1,4% в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года, отметил эксперт.