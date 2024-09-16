Цены на золото стабилизируются

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли на 2,5% и 2,6% соответственно, устремившись к сопротивлениям 2720 пунктов и 950 пунктов, несмотря на еще одно повышение ключевой ставки ЦБ РФ и жесткий тон регулятора. Ниже указанных сопротивлений, однако, рынок сохраняет основной медвежий настрой, а актуальными остаются риски обновления годовых минимумов 2512 пунктов и 877 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов ослаб на 0,3%, достигнув 12,76 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 90,93 ₽ и 100,79 ₽ соответственно (против 91,10 ₽ и 100,39 ₽ днем ранее), отразив незначительное укрепление рубля против доллара и ослабление к евро.
В начале торгового дня российский фондовый рынок по инерции может стремиться к ближайшим сопротивлениям, поддерживаемый в том числе золотодобытчиками на фоне новых пиков цен на драгоценный металл. Тем не менее стоит учитывать, что пятничный отскок на данный момент представляется скорее техническим, а фундаментальные перспективы акций в ближайшие месяцы остаются медвежьими. ЦБ РФ на заседании прошлой пятницы повысил ключевую ставку с 18% до 19% и сохранил возможность дальнейшего ужесточения политики, что делает акции менее привлекательными, нежели облигации и депозиты. Геополитическая напряженность также сохраняется. К инвестициям в акции, таким образом, стоит по-прежнему подходить с большой избирательностью, обращая повышенное внимание на дивидендные истории.
События дня:
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- торговый баланс еврозоны в июле (12.00 мск)
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- ВВП России во 2-м кв 2024 г (19.00 мск)
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