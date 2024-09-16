Цены на золото стабилизируются

В начале торгового дня российский фондовый рынок по инерции может стремиться к ближайшим сопротивлениям, поддерживаемый в том числе золотодобытчиками на фоне новых пиков цен на драгоценный металл. Тем не менее стоит учитывать, что пятничный отскок на данный момент представляется скорее техническим, а фундаментальные перспективы акций в ближайшие месяцы остаются медвежьими. ЦБ РФ на заседании прошлой пятницы повысил ключевую ставку с 18% до 19% и сохранил возможность дальнейшего ужесточения политики, что делает акции менее привлекательными, нежели облигации и депозиты. Геополитическая напряженность также сохраняется. К инвестициям в акции, таким образом, стоит по-прежнему подходить с большой избирательностью, обращая повышенное внимание на дивидендные истории.