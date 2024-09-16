ЦБ проведет дополнительную настройку банковского регулирования

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России проведет дополнительную настройку банковского регулирования с учетом новых реалий, а также будет и дальше уделять внимание сохранению устойчивости финансовых организаций. Об этом говорится в основных направлениях финансового рынка до 2027 года, опубликованных на сайте регулятора.
«Выполнение финансовым рынком своих функций по трансформации сбережений в инвестиции, а также усиление его роли в финансировании трансформации экономики возможно только при наличии на рынке финансово устойчивых, здоровых финансовых посредников. Поэтому Банк России и далее будет уделять значимое внимание сохранению устойчивости финансовых организаций, а также планирует проводить дополнительную настройку регулирования с учетом новых реалий», — отмечается в документе.
В ЦБ подчеркнули, что учитывают как общие для всех секторов финансового рынка тенденции, так и специфические для каждого из них.
«Это определяет, с одной стороны, наличие особенностей в регулировании деятельности различных финансовых посредников, а с другой — усиление общности регуляторных подходов и задач, в частности таких, как пропорциональность регуляторной нагрузки и масштаба деятельности финансовых организаций, введение систем гарантирования, снижение издержек участников рынка, создание законодательных и правовых условий для дистанционных форматов обслуживания, проникновения цифровых продуктов и услуг. При этом постепенное размывание границ между секторами финансового рынка и электронной коммерции, все более кросс-секторальный характер деятельности финансовых посредников, появление экосистем требуют дополнительной настройки регулирования как финансового рынка в целом, так и отдельных видов деятельности (продуктов)», — указали в ЦБ.