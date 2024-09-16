ЦБ проведет дополнительную настройку банковского регулирования

«Это определяет, с одной стороны, наличие особенностей в регулировании деятельности различных финансовых посредников, а с другой — усиление общности регуляторных подходов и задач, в частности таких, как пропорциональность регуляторной нагрузки и масштаба деятельности финансовых организаций, введение систем гарантирования, снижение издержек участников рынка, создание законодательных и правовых условий для дистанционных форматов обслуживания, проникновения цифровых продуктов и услуг. При этом постепенное размывание границ между секторами финансового рынка и электронной коммерции, все более кросс-секторальный характер деятельности финансовых посредников, появление экосистем требуют дополнительной настройки регулирования как финансового рынка в целом, так и отдельных видов деятельности (продуктов)», — указали в ЦБ.