ЦБ предложил субсидировать выходящие на рынок капитала компании

Таким образом, предлагается производить выплаты распределенной во времени субсидии компаниям, выходящим на рынок капитала. Это может стать альтернативой субсидиям, которые выплачиваются по кредитам. «Это позволит компаниям и инициаторам проектов принимать решение о структуре финансирования исключительно исходя из специфики экономики конкретного проекта и относительной рыночной стоимости этих источников. Для этого не потребуется увеличения государственных расходов, учитывая, что субсидия на долевое финансирование будет предоставляться вместо субсидии на кредит», — следует из документа.