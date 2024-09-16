ЦБ предложил субсидировать выходящие на рынок капитала компании

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести субсидирование долевого финансирования. Об этом говорится в посвященном основным направлениям развития финансового рынка в 2025—2027 годах проекте доклада.
Таким образом, предлагается производить выплаты распределенной во времени субсидии компаниям, выходящим на рынок капитала. Это может стать альтернативой субсидиям, которые выплачиваются по кредитам. «Это позволит компаниям и инициаторам проектов принимать решение о структуре финансирования исключительно исходя из специфики экономики конкретного проекта и относительной рыночной стоимости этих источников. Для этого не потребуется увеличения государственных расходов, учитывая, что субсидия на долевое финансирование будет предоставляться вместо субсидии на кредит», — следует из документа.
Такую поддержку можно предусмотреть для компаний, реализующих приоритетные для развития экономики проекты (например, в соответствии с таксономией проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики).
При этом в перспективе с учетом приоритета по развитию рынка капитала и долевого финансирования может быть рассмотрен вариант более привлекательных параметров для субсидирования финансирования бизнеса с использованием инструментов рынка капитала относительно стимулов в сфере банковского кредитования, добавили в ЦБ.