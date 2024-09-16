ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 года

Особое внимание ЦБ РФ и правительство России будут уделять развитию долевого рынка капитала. «Несмотря на широкий выбор финансовых инструментов и разнообразие эмитентов, объемы ценных бумаг в свободном обращении не так велики. Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов», — отмечает регулятор.
Чтобы компании были заинтересованы в диверсификации источников финансирования, необходимо проработать вопрос выравнивания мер поддержки, применяемых для кредитования и долевого финансирования, пояснили в ЦБ.
В сообщении Банка России подчеркивается, что проект нового трехлетнего документа, который опубликован для общественного обсуждения, сохраняет преемственность с Основными направлениями развития финансового рынка на период 2024—2026 годов. ЦБ продолжит создавать условия для безопасного внедрения цифровых и платежных технологий, развивать систему международных расчетов, оценивать системные риски и поддерживать финансовую стабильность. При подготовке документа были учтены предварительно поступившие предложения участников рынка — финансовых организаций и их объединений, представителей реального сектора.
Проект Основных направлений развития финансового рынка направлен президенту Российской Федерации и в правительство РФ. Планируется его обсуждение на парламентских слушаниях в Госдуме.