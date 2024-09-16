ЦБ определил основные направления развития финансового рынка до 2027 года

Особое внимание ЦБ РФ и правительство России будут уделять развитию долевого рынка капитала. «Несмотря на широкий выбор финансовых инструментов и разнообразие эмитентов, объемы ценных бумаг в свободном обращении не так велики. Для полноценного развития рынка капитала важно формирование как спроса со стороны инвесторов, так и предложения со стороны эмитентов», — отмечает регулятор.