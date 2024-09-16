ЦБ оценит возможность вывода с ИИС-3 купонов и дивидендов без потери налоговых льгот

«Наряду с введением долгосрочного ИИС типа III с возможностью снятия средств с него в связи с особой жизненной ситуацией, включением в перечень финансовых посредников, через которые можно открыть ИИС, управляющих компаний открытых ПИФ, будет рассмотрена возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ. Для обеспечения сохранности вложений на ИИС типа III в случае банкротства брокера или управляющей компании предполагается запуск механизма компенсации стоимости имущества на ИИС типа III, участие в котором предполагается добровольным для лиц, осуществляющих открытие и ведение ИИС. Кроме того, необходимо дополнительно оценить возможность предоставления инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС типа III без потери права на налоговую льготу», — отмечается в документе.
В 2024 году в России заработал новый тип индивидуального инвестиционного счета — ИИС-3. Он нацелен на поддержку долгосрочных инвестиций в экономику РФ и сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов — ИИС-1 и ИИС-2.
ИИС третьего типа стало возможно открыть с 1 января 2024 года. Срок счета составляет от пяти лет. Сумма средств, которую можно вносить на ИИС-3, не ограничена. Инвестор имеет право на вычет с 400 тыс. рублей и право на освобождение дохода от инвестиций.