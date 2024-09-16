ЦБ назвал внешнеторговые платежи одним из ключевых направлений развития финрынка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ назвал развитие системы внешнеторговых платежей одним из ключевых направлений развития финансового рынка. Об этом говорится в проекте Основных направлений финансового рынка до 2027 года. Документ опубликован на сайте регулятора.
«Банк России совместно с правительством Российской Федерации и участниками рынка проводит активную работу с зарубежными регуляторами и участниками рынка, исходя из приоритета построения внешнеэкономической деятельности на рыночных принципах, в части финансового обслуживания деятельности, отдавая приоритет использованию российского рубля и других национальных валют в международных расчетах», — говорится в документе.
Также отмечается, что проводимая Банком России совместно с правительством РФ и участниками рынка работа направлена на преодоление существующих ограничений и создание условий для развития системы международных расчетов, полноценно отвечающей вызовам и потребностям нового времени.
При этом, по мнению ЦБ РФ, требуется проработка не только системных решений, но и индивидуальных подходов при выстраивании взаимодействия с разными странами или группами стран с учетом их специфики и складывающегося баланса внешней торговли с Россией.