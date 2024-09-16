ЦБ будет совершенствовать защиту прав инвесторов на инвестплатформах и рынке ЦФА

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России намерен совершенствовать систему защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестиционных платформах и рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) для устранения регуляторного арбитража при приобретении сходных по своей сути финансовых инструментов. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора документе.
В частности, предлагается модернизировать механизм расчета годового лимита для инвестиций в виде выдачи займов, совершаемых неквалифицированными инвесторами на инвестиционных платформах, а также оценить целесообразность изменения признаков ЦФА, которые могут приобретаться неквалифицированными инвесторами.
Регулятор также намерен усовершенствовать механизм прекращения деятельности операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.
В целях защиты от кастодиального риска ценные бумаги и производные финансовые инструменты (ПФИ) на них, эмитентами которых являются резиденты иностранных государств (за исключением ценных бумаг, связанных с ЕАЭС, и ПФИ на них), будут отнесены к финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов.
Кроме того, предполагается продолжение работы по формированию единых электронных реестров лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Эта мера будет способствовать сокращению недобросовестных практик присвоения статуса квалифицированного инвестора. Немаловажным является внедрение механизмов, позволяющих потребителю оценить, насколько условия финансового продукта понятны ему и соответствуют его ожиданиям.
В этих целях на рынке ценных бумаг и финансовых платформах уже применяется механизм тестирования для сделок с ценными бумагами физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.