ЦБ будет совершенствовать защиту прав инвесторов на инвестплатформах и рынке ЦФА

В целях защиты от кастодиального риска ценные бумаги и производные финансовые инструменты (ПФИ) на них, эмитентами которых являются резиденты иностранных государств (за исключением ценных бумаг, связанных с ЕАЭС, и ПФИ на них), будут отнесены к финансовым инструментам, предназначенным для квалифицированных инвесторов.