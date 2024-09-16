Bloomberg: цифры по Китаю за август внушают тревогу

Эти показатели получены на фоне слабого кредитования, что увеличивает риск дальнейшего ослабления экономики Китая без значительного стимулирования. Аналитики Bloomberg считают, что Пекину следует увеличить государственные расходы и укрепить доверие бизнеса и потребителей. При этом, по их мнению, денежно-кредитная политика должна сыграть в этом процессе лишь вспомогательную роль.