Bloomberg: цифры по Китаю за август внушают тревогу

В субботу, 14 сентября 2024 года, были обнародованы данные, указывающие на продолжающееся ослабление экономики Китая по итогам августа. Эта тенденция вызывает тревогу среди аналитиков.
Согласно отчету, темпы роста промышленного производства и потребления, выражающегося в розничных продажах, замедлились больше, чем ожидали эксперты. Аналогичная ситуация наблюдается с инвестициями в основной капитал, которые традиционно стимулируются мягкой денежно-кредитной политикой.
Производственная активность выросла на 4,5% в годовом выражении, что также не дотягивает до прогноза в 4,7% и показателя июля в 5,1%. Ощутимый рост был зафиксирован только в производстве электромобилей, но большинство остальных секторов продемонстрировали замедление.
Высокотехнологичные отрасли показали значительный рост инвестиций в основной капитал — на 10,2% за первые восемь месяцев года. В других секторах наблюдался спад.
Эти показатели получены на фоне слабого кредитования, что увеличивает риск дальнейшего ослабления экономики Китая без значительного стимулирования. Аналитики Bloomberg считают, что Пекину следует увеличить государственные расходы и укрепить доверие бизнеса и потребителей. При этом, по их мнению, денежно-кредитная политика должна сыграть в этом процессе лишь вспомогательную роль.
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